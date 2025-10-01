Inscription
#Roman francophone

Un gentleman sous le sapin

Ana Scott

Me faire larguer comme une vieille chaussette : check ! Ouvrir ma propre librairie spécialisée : check ! Stalker mon ex sur les réseaux : check ! Découvrir qu'il s'est fiancé : check ! Apprendre qu'il sera présent dans le Jura, au réveillon de Noël organisé par mon père, avec sa fiancée, parce que, accessoirement, il est le meilleur ami de mon frère : alors là, je dis NON ! Je me suis laissé trois semaines pour trouver le faux fiancé parfait sur une appli, mais je dois dire que pour l'instant ce n'est pas brillant. En réalité, j'ai le candidat idéal : Liam, mon tout nouveau coloc, un Anglais beau comme un dieu, gentil et serviable. Pourquoi ne pas lui proposer le deal, me direz-vous ? Parce que je suis en train de tomber sous le charme... et qu'il est gay.

Par Ana Scott
Chez J'ai lu

|

Auteur

Ana Scott

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Un gentleman sous le sapin

Ana Scott

Paru le 01/10/2025

384 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290417201
