Le dessert a le goût de l'enfance, du souvenir. Celui de la tarte aux mirabelles ramassées sous l'arbre du jardin de mamie, du gros gâteau au chocolat qu'on aurait voulu conserver intact jusqu'au dîner. C'est aussi celui des goûters réconfortants, du marbré ou du quatre-quarts qu'on dévore sitôt délesté de son cartable, certainement celui pour lequel on a mis la main à la pâte pour la première fois. Nous avons réuni dans ce livre plus de 120 desserts de famille à transmettre à ceux qu'on aime. Ces richesses culinaires seront à compléter en fin d'ouvrage par vos recettes préférées afin que petits et grands les conservent à vie.