Desserts de famille

Eric Frénot

Le dessert a le goût de l'enfance, du souvenir. Celui de la tarte aux mirabelles ramassées sous l'arbre du jardin de mamie, du gros gâteau au chocolat qu'on aurait voulu conserver intact jusqu'au dîner. C'est aussi celui des goûters réconfortants, du marbré ou du quatre-quarts qu'on dévore sitôt délesté de son cartable, certainement celui pour lequel on a mis la main à la pâte pour la première fois. Nous avons réuni dans ce livre plus de 120 desserts de famille à transmettre à ceux qu'on aime. Ces richesses culinaires seront à compléter en fin d'ouvrage par vos recettes préférées afin que petits et grands les conservent à vie.

Par Eric Frénot
Chez Hachette

|

Auteur

Eric Frénot

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

Desserts de famille

Eric Frénot

Paru le 15/10/2025

272 pages

Hachette

24,95 €

