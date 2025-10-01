Inscription
#Roman francophone

25 jours pour te faire fondre à Noël

Manon Lecuyer

ActuaLitté
Si Elsa, Grinch dans l'âme, a accepté de venir s'enterrer dans le village vacances de Mistletown pour Noël, c'est bien parce qu'elle aime Aliénor. Sa meilleure amie l'a chargée des derniers préparatifs de son mariage, qui se tiendra le 25 décembre. Pour l'amadouer, Ali lui a loué un gigantesque et luxueux chalet à l'écart de l'agitation. Au fond, c'est parfait, car Elsa, autrice en panne d'inspiration depuis sa rupture douloureuse, a besoin de calme. Enfin... tout aurait été parfait si Ali l'avait prévenue qu'elle devrait cohabiter avec Gabriel, l'autre témoin, qui, au grand désespoir d'Elsa, est un fan absolu de Noël.

|

Auteur

Editeur

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

25 jours pour te faire fondre à Noël

Paru le 01/10/2025

350 pages

7,90 €

