#Album jeunesse

Boutis-Paradis

Jo Witek, Jimena Estibaliz

ActuaLitté
Elle s'appelle Tiziri, elle a de grands yeux sombres et elle vient d'arriver chez nous. Elle est différente, avec son accent on ne comprend pas tout. Dans la classe, on ne l'aime pas trop en vérité, et, pour les fêtes, elle a reçu un cadeau bizarre : une couverture en laine, un boutis. Elle nous dit que ça permet aux esprits de raconter des histoires. Si les autres se méfient, moi, ça m'intrigue. J'ai envie d'en savoir plus sur ses yeux noirs, sa couverture et sa vie... Secrètement, j'espère qu'on deviendra amie.

Actes Sud Editions

Auteur

Jo Witek, Jimena Estibaliz

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Actes sud

Boutis-Paradis

Jo Witek, Jimena Estibaliz

Paru le 05/11/2025

56 pages

Actes Sud Editions

17,00 €

9782330212391
