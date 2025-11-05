Boutis-Paradis

Elle s'appelle Tiziri, elle a de grands yeux sombres et elle vient d'arriver chez nous. Elle est différente, avec son accent on ne comprend pas tout. Dans la classe, on ne l'aime pas trop en vérité, et, pour les fêtes, elle a reçu un cadeau bizarre : une couverture en laine, un boutis. Elle nous dit que ça permet aux esprits de raconter des histoires. Si les autres se méfient, moi, ça m'intrigue. J'ai envie d'en savoir plus sur ses yeux noirs, sa couverture et sa vie... Secrètement, j'espère qu'on deviendra amie.