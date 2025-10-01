La pâtissière et le marquis

Depuis que son frère a été anobli, la jeune et timide Ivy Bateman doit apprendre à fréquenter la bonne société. Un exercice bien difficile pour elle, qui préférerait s'occuper de sa famille et faire des pâtisseries ! A sa grande surprise, à peine a-t-elle fait ses premiers pas dans le monde que lord Kendall lui propose un mariage de convenance. Ivy ne peut nier le désir que lui inspire le séduisant marquis, bien qu'il ait encore le coeur brisé par le décès de sa première épouse. Mais ne dit-on pas que l'amour - et une bonne brioche à la cannelle - peut guérir toutes les blessures ?