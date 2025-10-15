Inscription
#Imaginaire

The Last Dragon King

Leia Stone

ActuaLitté
Le Roi Dragon est à la recherche d'une épouse. Face à cette annonce, l'agitation gagne toutes les femmes de mon village. Le Roi enverra sa garde royale pour conduire les femmes en âge de procréer à son palais dans la Cité de Jade. La seule condition est que l'épouse ait en elle assez de magie pour engendrer un héritier. Je ne suis qu'une humaine avec une infime trace de magie de dragon. Je suis convaincue de ne pas être retenue. Cependant, étrangement, les détecteurs de magie m'ordonnent de me présenter au roi en tant que prétendante. Et c'est alors que je me préparais à me rendre à la Cité de Jade que ma mère m'a confié un secret effroyable. Un secret qui pourrait bien me valoir la mort... de la main du roi lui-même.

Par Leia Stone
Chez Hachette

|

Auteur

Leia Stone

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Commenter ce livre

 

The Last Dragon King

Leia Stone

Paru le 15/10/2025

288 pages

Hachette

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782017348450
