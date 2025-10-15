The Last Dragon King

Le Roi Dragon est à la recherche d'une épouse. Face à cette annonce, l'agitation gagne toutes les femmes de mon village. Le Roi enverra sa garde royale pour conduire les femmes en âge de procréer à son palais dans la Cité de Jade. La seule condition est que l'épouse ait en elle assez de magie pour engendrer un héritier. Je ne suis qu'une humaine avec une infime trace de magie de dragon. Je suis convaincue de ne pas être retenue. Cependant, étrangement, les détecteurs de magie m'ordonnent de me présenter au roi en tant que prétendante. Et c'est alors que je me préparais à me rendre à la Cité de Jade que ma mère m'a confié un secret effroyable. Un secret qui pourrait bien me valoir la mort... de la main du roi lui-même.