Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Le livre des créatures

Nadja

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la nuit des temps, d'étranges créatures peuplent la vie des femmes et des hommes. Qui sont-ils, ces trolls, ces sirènes, ces dyones, ces vampires, ces tengus, ces fées bonnes ou mauvaises, ces êtres mystérieux qui hantent nos rêves ? Un livre qui avait créée l'évènement à sa parution en 1997 (L'Ecole des loisirs) : c'était la première fois en effet qu'un album jeunesse montrait le vrai visage de ces créatures merveilleuses et fantastiques, toutes présentées sur fonds noir et en peinture, sans minimiser leur monstruosité et en faisant fi de la soi-disant "peur" des enfants envers elles...

Par Nadja
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Nadja

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Mondes merveilleux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le livre des créatures par Nadja

Commenter ce livre

 

Le livre des créatures

Nadja

Paru le 05/11/2025

128 pages

Actes Sud Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330205447
9782330205447
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.