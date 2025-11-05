Le livre des créatures

Depuis la nuit des temps, d'étranges créatures peuplent la vie des femmes et des hommes. Qui sont-ils, ces trolls, ces sirènes, ces dyones, ces vampires, ces tengus, ces fées bonnes ou mauvaises, ces êtres mystérieux qui hantent nos rêves ? Un livre qui avait créée l'évènement à sa parution en 1997 (L'Ecole des loisirs) : c'était la première fois en effet qu'un album jeunesse montrait le vrai visage de ces créatures merveilleuses et fantastiques, toutes présentées sur fonds noir et en peinture, sans minimiser leur monstruosité et en faisant fi de la soi-disant "peur" des enfants envers elles...