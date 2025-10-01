Le pacte d'avril

Avril vient de souffler sa trente-cinquième bougie et une promesse l'obsède, celle qu'elle a faite à son ex-petit ami lors de leur rupture. Se retrouver si, à trente-cinq ans, aucun des deux n'est en couple. Alors, que devient Jean ? Avril est déterminée à suivre la piste de ce premier amour, mais le passé est-il fait pour être déterré ? Mirza, sa voisine au grand âge, va tout mettre en oeuvre pour détourner la jeune femme de ses premiers émois et la convaincre de croire en de nouveaux horizons. Un roman tendre et émouvant sur l'amitié inattendue entre une trentenaire nostalgique et une octogénaire qui ne croit qu'en l'avenir.