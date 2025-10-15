Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le jardin divinatoire de la déesse de la Lune

Joyce Duval, Béatrice Pubellier, Alex-Imé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez le jardin divinatoire de Chang'E, la déesse de la Lune : un voyage quotidien inspiré par la cosmogonie chinoise. Chaque jour de la semaine, une carte magique ouvre la porte secrète d'un palais lunaire et révèle un éclairage de la déesse inspiré des thèmes fondamentaux de la tradition chinoise. Ce semainier enchanté, tel un Yi King moderne, allie méditation et sagesse ancestrale, spiritualité et pleine conscience. A la fois esthétique et pratique, il permet de libérer le stress, de s'ancrer dans le présent et de savourer l'instant. Un rendez-vous d'une minute par jour, rien que pour vous. Ce coffret contient : - 16 baguettes vénérables - 13 cartes magiques - 12 jetons sacrés - 1 enveloppe à voeux - 1 jardin divinatoire

Par Joyce Duval, Béatrice Pubellier, Alex-Imé
Chez Hachette

|

Auteur

Joyce Duval, Béatrice Pubellier, Alex-Imé

Editeur

Hachette

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le jardin divinatoire de la déesse de la Lune par Joyce Duval, Béatrice Pubellier, Alex-Imé

Commenter ce livre

 

Le jardin divinatoire de la déesse de la Lune

Joyce Duval, Béatrice Pubellier, Alex-Imé

Paru le 22/10/2025

96 pages

Hachette

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017342311
9782017342311
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.