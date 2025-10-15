Le jardin divinatoire de la déesse de la Lune

Découvrez le jardin divinatoire de Chang'E, la déesse de la Lune : un voyage quotidien inspiré par la cosmogonie chinoise. Chaque jour de la semaine, une carte magique ouvre la porte secrète d'un palais lunaire et révèle un éclairage de la déesse inspiré des thèmes fondamentaux de la tradition chinoise. Ce semainier enchanté, tel un Yi King moderne, allie méditation et sagesse ancestrale, spiritualité et pleine conscience. A la fois esthétique et pratique, il permet de libérer le stress, de s'ancrer dans le présent et de savourer l'instant. Un rendez-vous d'une minute par jour, rien que pour vous. Ce coffret contient : - 16 baguettes vénérables - 13 cartes magiques - 12 jetons sacrés - 1 enveloppe à voeux - 1 jardin divinatoire