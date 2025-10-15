Le petit livre de la chance

Ce livre vous invite à voir la vie autrement : non plus en attendant que la chance vous tombe dessus, mais en apprenant à l'attirer consciemment. A travers des exercices de gratitude, des rituels inspirés de la nature, des mantras et des symboles puissants, vous découvrirez comment vous reconnecter à votre intuition, dépasser vos croyances limitantes et accueillir les synchronicités avec confiance. Alliant neurosciences, méditation et sagesses anciennes, Sarah Diviné vous donne toutes les clés pour inviter la magie dans votre quotidien et ouvrir la porte à une abondance naturelle.