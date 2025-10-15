Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le petit livre de la chance

Sarah Diviné, Line Pauvert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre vous invite à voir la vie autrement : non plus en attendant que la chance vous tombe dessus, mais en apprenant à l'attirer consciemment. A travers des exercices de gratitude, des rituels inspirés de la nature, des mantras et des symboles puissants, vous découvrirez comment vous reconnecter à votre intuition, dépasser vos croyances limitantes et accueillir les synchronicités avec confiance. Alliant neurosciences, méditation et sagesses anciennes, Sarah Diviné vous donne toutes les clés pour inviter la magie dans votre quotidien et ouvrir la porte à une abondance naturelle.

Par Sarah Diviné, Line Pauvert
Chez Hachette

|

Auteur

Sarah Diviné, Line Pauvert

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit livre de la chance par Sarah Diviné, Line Pauvert

Commenter ce livre

 

Le petit livre de la chance

Sarah Diviné

Paru le 15/10/2025

128 pages

Hachette

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017342236
9782017342236
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.