Mireille Mandelbrojt-Sweeney, Eileen Sweeney

Conçu dès 1986 lors des premiers stages cliniques de Mireille Mandelbrojt-Sweeney en Irlande cet ouvrage s'est enrichi tout au long de sa carrière de médecin généraliste jusqu'à cette sixième édition qui accompagne sa retraite. Sa fille Eileen Sweeney médecin bilingue ayant travaillé avec Médecins sans Frontières et aujourd'hui cheffe de service en maladies infectieuses en Irlande a rejoint l'aventure. Leur binôme mêlant l'expérience de la médecine rurale et la rigueur hospitalière a façonné un guide de plus en plus complet. Ce guide de conversation fondé sur la pratique aide les médecins francophones et anglophones à établir une relation de qualité avec leurs patients ne parlant pas leur langue. Nouvelle édition revue et enrichie - Classification par spécialité médicale pour trouver rapidement l'expression adéquate - Plan identique pour chaque chapitre : interrogatoire / pathologies courantes / pharmacologie / examens cliniques et paracliniques - Focus sur des thèmes clés : ECG tabac alcool paludisme infertilité BPCO insuffisance cardiaque - Chapitre consacré à la santé du médecin - Listes alphabétiques des symptômes maladies et faux amis - Expressions indispensables au suivi du patient Un outil polyvalent - Le médecin non anglophone peut montrer directement une phrase traduite à son patient pour mener un interrogatoire complet. - Le médecin souhaitant perfectionner son anglais médical y trouvera abréviations expressions et faux amis pour éviter les contresens préparer une installation en pays anglophone ou lire la littérature médicale. - L'ouvrage est réversible et s'adresse autant au médecin francophone confronté à un patient anglophone qu'au patient francophone voyageant dans un pays anglophone. Mireille Mandelbrojt-Sweeney après des études médicales en France est Médecin Généraliste en République d'Irlande. Eileen Sweeney après une formation médicale bilingue en Irlande et en France est Cheffe de Service en Maladies Infectieuses en Irlande.

Mireille Mandelbrojt-Sweeney, Eileen Sweeney

Mireille Mandelbrojt-Sweeney, Eileen Sweeney

Paru le 03/12/2025

304 pages

Elsevier Masson

22,00 €

9782294789380
