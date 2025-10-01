M. Cavendish

Amelia Willoughby est promise depuis l'enfance à Thomas Cavendish, duc de Wyndham. Comme il tarde à faire sa demande, la jeune femme s'inquiète de son indifférence. A raison, car son futur époux préfère profiter de tous les avantages du célibat avant de convoler. Jusqu'au jour où refait surface un cousin dont tous ignoraient l'existence. Si la filiation de cet inconnu était prouvée, Thomas se verrait privé de son titre de duc... et ses fiançailles avec Amelia seraient annulées. Mais n'est-ce pas au moment de tout perdre qu'on comprend à quoi on tient le plus ?