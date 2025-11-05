Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La sage-femme de Berlin

Stéphanie Alglave, Anna Stuart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle a survécu et n'a plus qu'un but : retrouver sa fille. Grâce au courage d'Ester et de ses codétenues à Auschwitz, plusieurs bébés, nés dans le camp, ont réussi à survivre. Chacun a été tatoué du numéro de déportée de sa mère. Ester a elle-même donné la vie à une petite Pippa, qui lui a été retirée au profit d'une famille allemande. A la Libération, elle fait partie des rares rescapés. Dès lors, elle n'aura de cesse de retrouver son enfant. Mais au lendemain de la guerre, l'Europe est en proie au chaos. Plus le temps passe, plus les chances d'Ester de récupérer Pippa s'amenuisent... Parviendront-elles un jour à être réunies ?

Par Stéphanie Alglave, Anna Stuart
Chez J'ai lu

|

Auteur

Stéphanie Alglave, Anna Stuart

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La sage-femme de Berlin par Stéphanie Alglave, Anna Stuart

Commenter ce livre

 

La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/11/2025

512 pages

J'ai lu

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290430798
9782290430798
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.