La sage-femme de Berlin

Elle a survécu et n'a plus qu'un but : retrouver sa fille. Grâce au courage d'Ester et de ses codétenues à Auschwitz, plusieurs bébés, nés dans le camp, ont réussi à survivre. Chacun a été tatoué du numéro de déportée de sa mère. Ester a elle-même donné la vie à une petite Pippa, qui lui a été retirée au profit d'une famille allemande. A la Libération, elle fait partie des rares rescapés. Dès lors, elle n'aura de cesse de retrouver son enfant. Mais au lendemain de la guerre, l'Europe est en proie au chaos. Plus le temps passe, plus les chances d'Ester de récupérer Pippa s'amenuisent... Parviendront-elles un jour à être réunies ?