Amour et flocons

#Roman francophone

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un Noël plein de surprises, Jill Shalvis Pour Noël, Zoe n'a formulé qu'un voeu : décrocher enfin le poste d'architecte en chef au sein du cabinet qui l'emploie. Et pour cela elle est prête à défier Jason Monroe, son principal rival. Mais lorsque, piégés par une tempête de neige, ils se retrouvent tous les deux bloqués dans un chalet de montagne, Zoe panique. Car cette intimité forcée avec Jason lui fait perdre tous ses moyens... Romance sous le gui, Barbara Wallace Gill Mckenzie a une mission : organiser le soir de Noël, pour l'élite fortunée de Boston, une soirée de bienfaisance. Enfin une chance d'obtenir une promotion ! Sauf que le directeur du centre, Oliver Harrington, semble décidé à lui compliquer la tâche. De plus, l'attirance irrésistible qu'elle éprouve à son égard n'arrange rien... Un papa en cadeau, Marin Thomas Chaque année, la petite ville de Mistletoe, au Texas, attend avec impatience de fêter Noël. Pendant que les rues se couvrent de neige et de lumières, Finley, propriétaire d'une boutique spécialisée dans le bien-être, doit régler un problème de vol à l'étalage, hélas ! Qui aurait cru que cette enquête lui ferait croiser le chemin de Cooper, un cow-boy ténébreux ? Nouvelles rééditées

Chez Harlequin

|

Auteur

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Commenter ce livre

 

Paru le 01/10/2025

320 pages

Harlequin

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782280523783
