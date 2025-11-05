Inscription
#Polar

La femme de ménage voit tout

Karine Forestier, Freida McFadden

ActuaLitté
Après avoir été au service des autres en tant que femme de ménage, Millie s'est enfin construit une vie à elle. Elle vient même d'emménager dans une belle maison, à l'abri d'une petite impasse chic et tranquille, avec son mari et ses deux enfants. Mais son rêve d'une vie paisible est rapidement terni par la rencontre de ses voisins. Il y a Suzette, bien trop snob et aguicheuse, et son insipide mari, Jonathan, mais surtout leur terrifiante femme de ménage au regard perçant et au comportement plus que suspect. Les craintes de Millie montent d'un cran lorsque des bruits étranges se font entendre la nuit dans sa propre maison...

Par Karine Forestier, Freida McFadden
J'ai lu

|

Auteur

Karine Forestier, Freida McFadden

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 05/11/2025

416 pages

J'ai lu

12,00 €

ActuaLitté
9782290430781
