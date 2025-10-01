Le passé révélé ; Quand l'orage gronde

Le passé révélé, Debra Webb Quel secret plane sur la disparition d'Andy Clark, vingt-cinq ans plus tôt ? De retour dans sa ville natale, Halle Lane, journaliste d'investigation, publie un article sur ce mystère jamais élucidé. Et voilà que de l'autre bout du pays, un homme demande à la rencontrer. Il se nomme Liam Hart et prétend avoir remarqué une étrange ressemblance entre le cliché publié par Halle et des photos de lui enfant... Quand l'orage gronde, Lena Diaz Caché derrière un arbre, Adam observe la scène : la femme est d'une pâleur inquiétante et l'homme face à elle la menace d'une arme... De toute évidence, ce n'est pas une dispute conjugale. Mais que font ces deux inconnus dans cette partie du parc des Smoky Mountains interdite au public ? Et comment Adam, malgré son expérience de ranger, pourra-t-il secourir cette femme, alors qu'il est loin de tout et que l'orage gronde ? Romans réédités