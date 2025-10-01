L'héritage de Camilla ; Le patient de Noël

L'héritage de Camilla, Allie Kincheloe Huit ans, trois mois et seize jours. Après une longue absence, Danny Owens est enfin de retour à Greenbriar. Et pour Camilla le choc est immense. D'autant plus qu'ils viennent d'hériter ensemble le cabinet médical de la petite ville qu'elle aime tant ! Saura-t-elle travailler au côté de l'homme qu'elle a follement aimé ? Surtout, pourra-t-elle lui pardonner de l'avoir abandonnée, quand son coeur n'a jamais cessé de battre pour lui ? Le patient de Noël, Scarlet Wilson En tant qu'infirmière, Samantha est habituée à travailler durant les fêtes. Mais, cette année, c'est au chevet d'un nouveau malade qu'on l'envoie, dans un chalet isolé des Alpes... Quelle n'est pas la surprise de Samantha quand elle apprend que celui-ci n'est autre que le beau et célèbre Mitchell Brody, l'homme qui faisait battre son coeur à l'adolescence ! Romans réédités