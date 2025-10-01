Inscription
#Roman francophone

Le diamant du secret

Annie West

Au moment de vendre une oeuvre d'art représentant le manoir familial qu'elle a tant aimé, Portia est profondément émue. Mais son trouble augmente encore lorsqu'elle découvre l'identité de l'acheteur. S'il lui manifeste aujourd'hui une franche hostilité, Lex Tomaras fut autrefois son premier amour ! Et Portia ne résiste pas à la tentation de s'offrir à lui dans l'intimité d'une chambre à coucher. Hélas, alors que quelques nuits de passion auraient dû permettre à Portia d'oublier enfin cet homme surgi du passé, elle se retrouve soudain liée à lui par un bébé et une alliance !

Par Annie West
Chez Harlequin

|

Auteur

Annie West

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Le diamant du secret

Annie West

Paru le 01/10/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280521741
