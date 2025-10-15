Inscription
100 vêtements 100 histoires

Luca Gallaccio

ActuaLitté
Derrière les 100 vêtements et accessoires présentés dans cet ouvrage se cache l'histoire d'une nécessité : protéger du froid, marcher sans douleur, rester au sec, courir plus vite... Aucun d'entre eux n'a été conçu uniquement pour le style, et c'est précisément ce qui les rend fascinants. Pensées pour leur utilité, leur robustesse et leur efficacité dans un contexte précis, ces pièces ont ensuite été reprises, copiées, voire détournées. Certaines sont devenues culte, d'autres familières, mais toutes sont restées. Plongez dans les histoires et les anecdotes qui ont façonné ces modèles iconiques. Ce qu'ils étaient. Pourquoi ils ont changé et comment ils ont fini par s'imposer dans nos dressings.

Par Luca Gallaccio
Chez Hachette

Auteur

Luca Gallaccio

Editeur

Hachette

Genre

Histoire de la mode

100 vêtements 100 histoires

Luca Gallaccio

Paru le 29/10/2025

224 pages

Hachette

29,95 €

Luca Gallaccio
9782017304173
