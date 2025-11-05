Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Rendez-vous dans sept ans

Emilie Terrao, Martha Waters

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Veuve depuis peu, Sophie a abandonné tout espoir de connaître à nouveau l'amour. Or, si elle veut convaincre sa soeur de se marier, elle doit lui montrer l'exemple. Elle élabore alors le plan parfait : annoncer ses fiançailles avec un gentleman et les rompre une fois que sa soeur aura trouvé un époux. Et qui de mieux pour jouer cette mascarade que West, à qui elle a été promise sept ans plus tôt, avant qu'un accident presque fatal les force à annuler leurs projets de mariage ? Après tout, ce n'est pas comme si elle allait tomber amoureuse de lui une seconde fois...

Par Emilie Terrao, Martha Waters
Chez J'ai lu

|

Auteur

Emilie Terrao, Martha Waters

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rendez-vous dans sept ans par Emilie Terrao, Martha Waters

Commenter ce livre

 

Rendez-vous dans sept ans

Martha Waters trad. Emilie Terrao

Paru le 05/11/2025

384 pages

J'ai lu

7,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290420973
9782290420973
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.