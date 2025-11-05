Rendez-vous dans sept ans

Veuve depuis peu, Sophie a abandonné tout espoir de connaître à nouveau l'amour. Or, si elle veut convaincre sa soeur de se marier, elle doit lui montrer l'exemple. Elle élabore alors le plan parfait : annoncer ses fiançailles avec un gentleman et les rompre une fois que sa soeur aura trouvé un époux. Et qui de mieux pour jouer cette mascarade que West, à qui elle a été promise sept ans plus tôt, avant qu'un accident presque fatal les force à annuler leurs projets de mariage ? Après tout, ce n'est pas comme si elle allait tomber amoureuse de lui une seconde fois...