#Essais

Concevoir, construire et réhabiliter une crèche

Christine Kalus

Les crèches doivent être conçues en fonction des besoins des tout-petits, s'adapter aux usages actuels des enfants et des parents et respecter les différentes exigences réglementaires (sécurité, hygiène, accessibilité). Cet ouvrage rassemble les recommandations réglementaires et techniques permettant la conception et la programmation des crèches, quelle que soit leur capacité d'accueil, en milieu urbain et rural, dans le cadre de projet de construction. Enrichi de nombreuses photographies et complété par des tableaux synthétiques et des logigrammes, cet ouvrage suit la chronologie d'une opération de construction appliquée au projet de crèche. Organisé selon les étapes d'élaboration du projet, ce guide : - retrace l'évolution de l'accueil de la petite enfance, de son invention au cours du XIXe siècle aux projets pédagogiques d'aujourd'hui ; - présente les acteurs impliqués : organismes régionaux et départementaux (Caf, PMI), collectivités, gestionnaires et exploitants publics ou privés ; - détaille une méthodologie de programmation, de conception et de construction, analysée par espaces fonctionnels : accueil, espaces d'éveil et de motricité, espace repas, salles de changes, locaux logistiques et techniques, etc. ; - expose l'aménagement des locaux : équipements, mobiliers intérieurs et extérieurs, à partir d'une analyse des besoins des enfants ; - décrit les exigences réglementaires en matière de sécurité incendie et de confort - acoustique, visuel et thermique - afin d'offrir aux tout-petits un environnement à la fois sûr et adapté. Cet ouvrage s'adresse aux architectes, urbanistes, programmistes, chefs de projet et bureaux d'études, en quête de repères techniques pour concevoir des espaces adaptés aux tout-petits. Il est également une ressource précieuse pour les collectivités, élus et gestionnaires de crèches, soucieux de répondre aux attentes des familles tout en respectant les exigences réglementaires. Enfin, il offre aux professionnels de la petite enfance une compréhension claire des enjeux liés à l'aménagement, afin de mieux relier projet pédagogique et qualité des espaces.

Par Christine Kalus
Chez Le Moniteur Editions

|

Auteur

Christine Kalus

Editeur

Le Moniteur Editions

Genre

Bâtiments et travaux publics

Paru le 19/11/2025

304 pages

Le Moniteur Editions

79,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782281148336
