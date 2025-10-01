Inscription
#Roman francophone

Cruel séducteur ; Délicieux menteur

Jules Bennett

Intégrale de la série "La vengeance des héritiers" Spoliés à la disparition de leur mère, les frères Michaels sont prêts à tout pour récupérer ce qui leur est dû. Cruel séducteur, Jules Bennett Comme si la mise à l'épreuve de son père n'était pas suffisante, il aura fallu que le destin mette sur sa route le troublant Dane Michaels ! Stella désespère. Elle n'a que quelques mois pour prouver qu'elle peut gérer la clientèle de l'hôtel Montana, résidence de luxe qui appartient à sa famille, si elle veut en récupérer la propriété. Et ce Dane Michaels la poursuit de ses assiduités tout en lui proposant une somme colossale pour lui racheter le complexe... Délicieux menteur, Jules Bennett Anéantie. En apprenant que son père n'est autre que l'homme dont Ethan Michaels, son nouvel époux, veut obtenir vengeance depuis des années, Harper suffoque. Ethan, le futur père de son enfant et l'homme qu'elle aime plus que tout, se serait-il uniquement servi d'elle pour parvenir à ses fins ? Romans réédités

Par Jules Bennett
Chez Harlequin

|

Auteur

Jules Bennett

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Cruel séducteur ; Délicieux menteur

Jules Bennett

Paru le 01/10/2025

320 pages

Harlequin

8,50 €

9782280520416
