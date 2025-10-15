Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Carnet petit Paris Chéri

Zoé de Las Cases, Las cases zoe De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Zoé de Las Cases, connue pour ses illustrations délicates et son sens du style intemporel, élargit désormais son univers créatif avec une nouvelle gamme de papeterie raffinée. Cette collection comprend trois formats de carnets (reliure népalaise) pensés pour s'adapter à tous vos besoins, que ce soit pour le travail, les loisirs ou la réflexion personnelle. Conçus avec le souci du détail, ces carnets allient qualité et esthétisme. Le papier est idéal pour l'écriture, le dessin ou la prise de notes. Les couvertures, illustrées par Zoé de Las Cases, arborent des motifs élégants et uniques, parfaits pour apporter une touche d'inspiration à votre quotidien.

Par Zoé de Las Cases, Las cases zoe De
Chez Hachette

|

Auteur

Zoé de Las Cases, Las cases zoe De

Editeur

Hachette

Genre

Expression écrite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Carnet petit Paris Chéri par Zoé de Las Cases, Las cases zoe De

Commenter ce livre

 

Carnet petit Paris Chéri

Zoé de Las Cases, Las cases zoe De

Paru le 15/10/2025

148 pages

Hachette

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017300403
9782017300403
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.