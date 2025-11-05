Smart building : l'essentiel

Les smart buildings (ou bâtiments intelligents) ne sont plus un concept d'avenir : ils transforment déjà la manière de concevoir, gérer et exploiter les bâtiments. Ils offrent une multitude de services aux usagers ainsi qu'aux gestionnaires, tout en contribuant à la transition énergétique : contrôle des consommations (éclairage, chauffage, climatisation...), réduction des coûts d'énergie et de l'empreinte carbone, confort des occupants (qualité de l'air...), sécurité (contrôle d'accès biométrique, systèmes d'alerte incendie ou intrusion...), maintenance prédictive. Mais intégrer ces innovations suppose de maîtriser une chaîne complexe de savoir-faire, de l'informatique à la thermique, des réseaux à la maintenance immobilière... Cela nécessite la coordination de métiers variés, et impose de comprendre les technologies de l'information (IT, OT, IoT, IP, GTC, GTB...) ainsi que les contraintes liées au bâtiment. Cet ouvrage propose une vision d'ensemble du bâtiment intelligent, à la fois structurelle et matérielle, en aidant à : - distinguer le souhaitable du réalisable ; - définir un cahier des charges pertinent ; - communiquer efficacement avec les spécialistes ; - évaluer les offres du marché et leurs limites. Au fil des chapitres, sont ainsi abordés : - les principes essentiels des architectures de réseaux et des technologies numériques appliquées au bâtiment ; - le contexte réglementaire international et français (RE2020, décret BACS, labels et référentiels) ; - les enjeux croissants de cybersécurité et de l'intelligence artificielle, désormais aussi cruciaux pour l'exploitation technique (OT) que pour les systèmes informatiques (IT). Un guide indispensable pour comprendre comment faire du bâtiment intelligent un bâtiment efficient, pérenne, respectueux de l'environnement, et flexible. Destiné aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et acteurs du BTP, cet ouvrage offre une lecture accessible et structurée pour appréhender les mutations du secteur. Il vise à favoriser une compréhension concrète du terrain et à accompagner les professionnels dans la mise en oeuvre de bâtiments performants, durables et évolutifs.