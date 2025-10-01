Danger sous la surface ; Les secrets de Carling Lake

Danger sous la surface, Addison Fox Série "Les abysses du crime" - Tome 1/3 La brigade fluviale : New York en eaux troubles Wyatt Trumball, plongeur de la police de New York, découvre le corps d'un kayakiste auquel est attaché un coffre-fort. Une serrurière hors pair est chargée de l'ouvrir : Marlowe McCoy, avec qui l'attraction est électrique ! Bientôt, l'enquête de Wyatt révèle que la famille de Marlowe est impliquée dans cette affaire. Il veut la protéger, mais leur passé douloureux vient tout compliquer tandis que le danger se rapproche ! Les secrets de Carling Lake, K. D. Richards Karine Eloi a quitté Los Angeles pour revenir à Carling Lake et tenter de résoudre le meurtre non élucidé de sa mère. Très vite, il est clair que son enquête dérange... Son ami d'enfance, le charmant Omar Monroe, vole à son secours lors d'une première agression. Unis face au danger, ils doivent aussi affronter le risque que leur attirance mutuelle leur coûte leur amitié... tandis que d'anciens secrets ressurgissent.