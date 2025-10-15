Les guides Evasion vous invitent à voyager autrement. Guidés par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des zones moins connues, en séjournant dans nos adresses " coups de coeur " ou en testant de nouvelles activités, en lien avec la région et ses habitants. Dans cette nouvelle édition du titre Islande, les auteurs, Julie et Ael Kermarec - 2 guides passionnés vivant à Reykjavikqui ont créé l'agence Icelandic Frenchies - vous proposent un voyage en immersion. Le long de la route n°1 bien sûr, qui fait le tour de l'île et de ses incontournables : Blue Lagoon, Cercle d'Or et cascades du Sud, lac Myvatn, parc national de Snaefellsjökull... Mais ils vous emmènent aussi sur les îles Vestmann, un de leurs coups de coeur, au coeur du Landmannalaugar, au bout des fjords de l'Est plus secrets ou encore dans la péninsule de Vatnsnes pour observer phoques et oiseaux. Retrouvez leurs meilleurs conseils et coups de coeur pour un voyage au coeur d'une Islande authentique : - Des circuits sur mesure pour découvrir les grands sites mais aussi des coins encore préservés du tourisme. Coup de coeur garanti ! - Des pages spéciales sur l'Islande en hiver pour découvrir la magie des aurores boréales et un focus sur toutes les possibilités de baignades pour se délasser. - Les meilleures adresses, à la fois simples et authentiques : cafés et petites cantines pas chères, hébergements tenus par des passionnés, musées locaux... - Des balades secrètes et des randonnées pour découvrir la beauté rude et les couleurs étonnantes de l'Islande et des lieux moins connus (Arctic Coast Way) ou pour s'immerger dans la culture locale : piscines municipales où rencontrer des Islandais. Et bien sûr, toutes les activités pour partir à la rencontre d'une autre Islande : les endroits pour randonner ou faire de l'équitation, des contacts de guides passionnés pour se faufiler en kayak entre des blocs de glace...