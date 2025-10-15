Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Islande

Collectif, Hachette tourisme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les guides Evasion vous invitent à voyager autrement. Guidés par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des zones moins connues, en séjournant dans nos adresses " coups de coeur " ou en testant de nouvelles activités, en lien avec la région et ses habitants. Dans cette nouvelle édition du titre Islande, les auteurs, Julie et Ael Kermarec - 2 guides passionnés vivant à Reykjavikqui ont créé l'agence Icelandic Frenchies - vous proposent un voyage en immersion. Le long de la route n°1 bien sûr, qui fait le tour de l'île et de ses incontournables : Blue Lagoon, Cercle d'Or et cascades du Sud, lac Myvatn, parc national de Snaefellsjökull... Mais ils vous emmènent aussi sur les îles Vestmann, un de leurs coups de coeur, au coeur du Landmannalaugar, au bout des fjords de l'Est plus secrets ou encore dans la péninsule de Vatnsnes pour observer phoques et oiseaux. Retrouvez leurs meilleurs conseils et coups de coeur pour un voyage au coeur d'une Islande authentique : - Des circuits sur mesure pour découvrir les grands sites mais aussi des coins encore préservés du tourisme. Coup de coeur garanti ! - Des pages spéciales sur l'Islande en hiver pour découvrir la magie des aurores boréales et un focus sur toutes les possibilités de baignades pour se délasser. - Les meilleures adresses, à la fois simples et authentiques : cafés et petites cantines pas chères, hébergements tenus par des passionnés, musées locaux... - Des balades secrètes et des randonnées pour découvrir la beauté rude et les couleurs étonnantes de l'Islande et des lieux moins connus (Arctic Coast Way) ou pour s'immerger dans la culture locale : piscines municipales où rencontrer des Islandais. Et bien sûr, toutes les activités pour partir à la rencontre d'une autre Islande : les endroits pour randonner ou faire de l'équitation, des contacts de guides passionnés pour se faufiler en kayak entre des blocs de glace...

Par Collectif, Hachette tourisme
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette tourisme

Editeur

Hachette

Genre

Islande, Groenland

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Islande par Collectif, Hachette tourisme

Commenter ce livre

 

Islande

Collectif, Hachette tourisme

Paru le 15/10/2025

384 pages

Hachette

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017295747
9782017295747
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.