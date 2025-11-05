Inscription
#Album jeunesse

Loup gris sous la terre

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

Ce matin, Loup gris est posté à la sortie d'un terrier avec l'ambition de dévorer le premier sorti. Renard pointe le bout de museau : "Hey Loup gris, t'es toujours aussi malin ! T'as pensé à devenir végétarien ? Mange des carottes, tu feras un super lapin ! " Loup gris voit rouge : il se précipite pour régler son sort à Renard. Sous la terre, pas de trace du goupil mais Loup gris découvre un profond tunnel, puis un dédale de chemins...

Par Ronan Badel, Gilles Bizouerne
Chez Editions Didier

|

Auteur

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres personnages

Loup gris sous la terre

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

Paru le 05/11/2025

31 pages

Editions Didier

13,50 €

9782278132829
