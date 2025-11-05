Loup gris sous la terre

Ce matin, Loup gris est posté à la sortie d'un terrier avec l'ambition de dévorer le premier sorti. Renard pointe le bout de museau : "Hey Loup gris, t'es toujours aussi malin ! T'as pensé à devenir végétarien ? Mange des carottes, tu feras un super lapin ! " Loup gris voit rouge : il se précipite pour régler son sort à Renard. Sous la terre, pas de trace du goupil mais Loup gris découvre un profond tunnel, puis un dédale de chemins...