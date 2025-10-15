Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cap-Vert

Collectif, Hachette tourisme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les guides Evasion vous invitent à voyager autrement. Conseillés par nos auteurs, experts de chaque destination, partez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer les endroits les moins connus, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant des activités en lien avec la culture du pays. Dans ce tout nouveau guide Cap-Vert, nos autrices Laëtitia Monteiro et Sandrine Varela-Tavares vous proposent de découvrir les multiples facettes de cet archipel aux reliefs escarpés : sa formidable nature à l'état brut, ses plages aux eaux turquoise, ses villes chargées d'histoire, ses montagnes spectaculaires, ses salines, ses piscines naturelles... - Des conseils pour savoir quelle(s) île(s) choisir parmi les dix îles que compte l'archipel et des itinéraires détaillés île par île, notamment sur les plus secrètes et les plus préservées du tourisme. - Les adresses coups de coeur de nos autrices pour découvrir la morabeza, l'hospitalité cap-verdienne : maisons d'hôtes authentiques, restaurants où goûter les spécialités locales, boutiques d'artisanat... - Nos meilleures propositions de randonnées : sur le littoral, en montagne, autour du volcan de Fogo, sur l'île aux fleurs... Une sélection de circuits à faire seul ou avec un guide. - Une sélection des meilleurs lieux de baignade : piscines naturelles, plages de sable blanc et de sable noir, cascades... - Toutes les activités pour aller à la rencontre de l'archipel et de ses habitants : sorties en catamaran, meilleurs spots de plongée et de snorkeling, visite des distilleries de grogue à Santo Antao, initiation aux sports de glisse à Sal, observation respectueuse des tortues, cours de poterie, dégustation de café...

Par Collectif, Hachette tourisme
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette tourisme

Editeur

Hachette

Genre

Afrique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cap-Vert par Collectif, Hachette tourisme

Commenter ce livre

 

Cap-Vert

Collectif, Hachette tourisme

Paru le 15/10/2025

320 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017295686
9782017295686
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.