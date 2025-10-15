Les guides Evasion vous invitent à voyager autrement. Conseillés par nos auteurs, experts de chaque destination, partez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer les endroits les moins connus, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant des activités en lien avec la culture du pays. Dans ce tout nouveau guide Cap-Vert, nos autrices Laëtitia Monteiro et Sandrine Varela-Tavares vous proposent de découvrir les multiples facettes de cet archipel aux reliefs escarpés : sa formidable nature à l'état brut, ses plages aux eaux turquoise, ses villes chargées d'histoire, ses montagnes spectaculaires, ses salines, ses piscines naturelles... - Des conseils pour savoir quelle(s) île(s) choisir parmi les dix îles que compte l'archipel et des itinéraires détaillés île par île, notamment sur les plus secrètes et les plus préservées du tourisme. - Les adresses coups de coeur de nos autrices pour découvrir la morabeza, l'hospitalité cap-verdienne : maisons d'hôtes authentiques, restaurants où goûter les spécialités locales, boutiques d'artisanat... - Nos meilleures propositions de randonnées : sur le littoral, en montagne, autour du volcan de Fogo, sur l'île aux fleurs... Une sélection de circuits à faire seul ou avec un guide. - Une sélection des meilleurs lieux de baignade : piscines naturelles, plages de sable blanc et de sable noir, cascades... - Toutes les activités pour aller à la rencontre de l'archipel et de ses habitants : sorties en catamaran, meilleurs spots de plongée et de snorkeling, visite des distilleries de grogue à Santo Antao, initiation aux sports de glisse à Sal, observation respectueuse des tortues, cours de poterie, dégustation de café...