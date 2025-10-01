Inscription
#Roman francophone

Jules et la créature du lagon

Jean-Luc Marcastel

Paris, XIXe siècle. L'Exposition universelle s'apprête à ouvrir ses portes ! Au programme : curiosités du monde entier et inventions extraordinaires. Un rêve éveillé pour Jules, venu présenter la dernière création loufoque de son oncle Archibald. Cette année, le jeune orphelin en est certain, ils vont faire sensation. Un plan qui tombe à l'eau lorsqu'il rencontre Matahina, venue d'une île lointaine, qui n'aurait jamais dû se trouver là ! Cette dernière est menacée par Daghulhu, une inquiétante créature des fonds marins. Avec l'aide de son oncle et de Maurice, leur majordome-automate, Jules se lance à la poursuite du monstre, bien décidé à sauver sa nouvelle amie et... la capitale !

Par Jean-Luc Marcastel
Chez Editions Didier

|

Auteur

Jean-Luc Marcastel

Editeur

Editions Didier

Genre

Littérature française

Jules et la créature du lagon

Jean-Luc Marcastel

Paru le 08/10/2025

252 pages

Editions Didier

13,90 €

9782278132027
