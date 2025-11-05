Inscription
#Bande dessinée

L'art d'avoir toujours raison avec ses enfants

Lison Daniel

ActuaLitté
Les enfants, c'est adorable. Ils vous aiment, ils sentent bon et ils donnent même parfois un sens à votre vie. Mais ils ont une fâcheuse tendance à vous mettre face à vos propres contradictions, à vos paresses et à toutes les malhonnêtetés dont vous usez au quotidien pour tenter de les éduquer. Ce livre n'a pas pour vocation d'apprendre à vos enfants à écouter, ni même à comprendre. Ce combat est perdu d'avance. Non, grâce à un ensemble de stratégies rhétoriques imparables, ce livre est fait pour que vous ayez raison à tous les coups. Surtout quand vous avez tort. Lison Daniel est comédienne, scénariste et créatrice du compte Instagram Les Caractères, dont les textes ont été publiés chez Grasset en 2022. De 2021 à 2025, elle a été chroniqueuse à la Matinale de France Inter.

Par Lison Daniel
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Lison Daniel

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Humour

L'art d'avoir toujours raison avec ses enfants

Lison Daniel

Paru le 19/11/2025

48 pages

Editions du Rocher

6,90 €

ActuaLitté
9782268112527
