L'Odyssée du sacré

Depuis son apparition, Homo sapiens ressent effroi et admiration devant la Nature et s'interroge sur son existence. De ce sentiment du sacré sont nés tous les grands courants spirituels et religieux du monde. Pourquoi est-il le seul animal qui cherche à donner du sens à sa vie, pratique des rituels funéraires et invente de grands récits collectifs ? Frédéric Lenoir tente de répondre à ces questions et montre, au fil de ce voyage dans le temps, la corrélation entre les grandes révolutions spirituelles et les bouleversements des sociétés humaines, de la sédentarisation au monde connecté en passant par la naissance des cités, des civilisations, des empires et de la modernité. Ce livre, fruit de plus de trente années de recherches, nous raconte la prodigieuse histoire d'Homo spiritus. Un ouvrage de référence unique, aussi savant qu'accessible et magnifiquement documenté. Linda Pommereul, librairie Doucet (Le Mans), Page des libraires.