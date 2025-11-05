L'art d'avoir toujours raison quand on est de droite

Vous avez le sens de la famille, de l'ordre et de l'autorité ? Vous pensez secrètement que certaines choses étaient mieux avant, et ne jurez que par la cuisine du terroir et les vacances à la Baule ? Bref, vous êtes de droite, mais vous ne vous sentez pas le droit de le clamer haut et fort et avec panache... Pas de panique, être de droite, c'est OK. Tanguy Pastureau vous livre tous les arguments et stratagèmes rhétoriques pour avoir toujours raison face à n'importe quelle personne de gauche. Et enfin croquer la vie comme un blini tartiné de caviar. Tanguy Pastureau est humoriste, chroniqueur sur France Inter et auteur du roman Navarre (Fayard, 2024).