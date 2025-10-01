Inscription
Les Gréveuses

Romuald Gadegbeku

Rita est femme de chambre à l'Inside, hôtel parisien de six cents chambres. Une employée happée par un système : sous-payée, sans protection sociale ni contrat à plein temps, elle est soumise à une entreprise de sous-traitance. A la cité, ses fils l'attendent et trompent l'ennui. Comme elle, Aminata, Diva, Mariama sont payées à la tâche. Une violence de trop sera l'étincelle qui fera débuter la lutte, et embrasera leur été. Sur le piquet de grève, elles sont dix-sept travailleuses à réclamer leurs droits. Elles ne parlent pas les mêmes langues, ne croient pas aux mêmes dieux, mais ensemble surpassent les douleurs et les humiliations. Leurs corps et leurs rêves abîmés. La grève devient alors une épopée où les femmes de chambre affrontent les grands patrons, invisibles, qui souhaitent que leur mouvement s'essouffle. A la fin, elles seront plus de cent-cinquante. Dans une langue incandescente, Romuald Gadegbeku nous raconte la vie de ces travailleuses qui, par leurs efforts répétés, tentent d'arracher leur dignité autant qu'une juste place dans ce pays : que leur est-il arrivé ? Un premier roman politique où la grâce répond à la douleur.

Par Romuald Gadegbeku
Chez Grasset & Fasquelle

Auteur

Romuald Gadegbeku

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Les Gréveuses

Romuald Gadegbeku

Paru le 01/10/2025

288 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

9782246841005
