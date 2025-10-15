Choisis tes ennemis

Le Commissaire Ciaphas Cain et le 597e Valhallan se retrouvent dans le feu de l'action à nouveau, chargé de mettre fin à une révolte de cultistes du Chaos sur un monde minier. Leur mission semble être un succès, toutefois ils découvrent des preuves indiquant que la corruption s'est répandue à d'autres planètes... ce qui placerait le monde-forge de Fontefer en danger. Les munitions produites par Fontefer sont vitales à l'effort de guerre Imperial dans le subsecteur ; il faut en assurer la protection à tout prix. Alors que les batailles commencent partout sur la planète, Ciaphas Cain et son régiment se heurtent aux alliés et aux ennemis, anciens et nouveaux, dans leur poursuite de la victoire (ou du moins, une retraite tranquille) contre les forces du Chaos.