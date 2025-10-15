Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Choisis tes ennemis

Sandy Mitchell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Commissaire Ciaphas Cain et le 597e Valhallan se retrouvent dans le feu de l'action à nouveau, chargé de mettre fin à une révolte de cultistes du Chaos sur un monde minier. Leur mission semble être un succès, toutefois ils découvrent des preuves indiquant que la corruption s'est répandue à d'autres planètes... ce qui placerait le monde-forge de Fontefer en danger. Les munitions produites par Fontefer sont vitales à l'effort de guerre Imperial dans le subsecteur ; il faut en assurer la protection à tout prix. Alors que les batailles commencent partout sur la planète, Ciaphas Cain et son régiment se heurtent aux alliés et aux ennemis, anciens et nouveaux, dans leur poursuite de la victoire (ou du moins, une retraite tranquille) contre les forces du Chaos.

Par Sandy Mitchell
Chez Games Workshop

|

Auteur

Sandy Mitchell

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Choisis tes ennemis par Sandy Mitchell

Commenter ce livre

 

Choisis tes ennemis

Sandy Mitchell

Paru le 15/10/2025

Games Workshop

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781836092537
9781836092537
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.