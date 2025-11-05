Nettle & Bone

La jeune et timide Marra, dernière fille d'un souverain au royaume convoité, assiste impuissante aux mariages de ses deux soeurs avec le prince Vorling. Car, après la mort mystérieuse de l'aînée, la cadette a dû la remplacer pour tenter de donner enfin un héritier au triste sire. Quand Marra découvre l'ampleur de la cruauté du prince, elle ne peut demeurer simple spectatrice : si elle veut sauver sa soeur et empêcher le sort funeste qui l'attend elle aussi, il faut tuer Vorling. Pour mener à bien son plan, il lui faudra recruter une sorcière capable de parler aux morts et sa poule possédée par un démon, un honorable chevalier en disgrâce et une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions. Ce roman de fantasy féministe résiste à tous les clichés, quand il ne les dégomme pas purement et simplement, avec audace et humour. La Voix du Nord. Prix Hugo du meilleur roman 2023. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion.