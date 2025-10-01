Aventuriers d'un jour

Ce matin, trois oursons polaires décident de partir à l'aventure. Au fil de leurs découvertes, ils croisent un phoque, un cachalot, un renard polaire et un lièvre des neiges. Chacun leur dévoile un secret du Grand Nord : ils apprennent à voguer sur un morceau de glace, ils creusent une grotte pour s'y cacher... Mais le soleil décline à l'horizon, il est temps de rentrer et de retrouver la chaleur de leur tanière et des bras de leur maman. Un merveilleux voyage initiatique porté par les magnifiques images d'André Boos, au pays du froid.