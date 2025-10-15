Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Navigue loin

Antoine Hervier trio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec Navigue loin, le pianiste Antoine Hervier rend un hommage personnel et inspiré à Christian Escoudé, immense figure du jazz français disparu en 2024. Complice du guitariste sur ses deux derniers albums (Django, les inédits et Ancrage), Antoine Hervier signe ici une relecture originale de huit compositions choisies dans l'oeuvre du grand mélodiste, des années 1980 à aujourd'hui. Sans guitare, mais avec la liberté du trio piano/contrebasse/batterie - formule reine du jazz -, il révèle la richesse mélodique, l'élégance rythmique et la profondeur harmonique de ce répertoire. Deux invités de renom viennent enrichir cette exploration : la saxophoniste Géraldine Laurent, réaffirme l'ancrage résolument jazz de son esthétique, et le violoniste tsigane Costel Nitescu, porteur de la veine manouche chère à Escoudé. A travers des arrangements sensibles et une interprétation habitée, Antoine Hervier fait résonner l'héritage de son mentor tout en affirmant sa propre voix. Certaines pièces ont été travaillées en lien direct avec le compositeur, donnant au projet une légitimité rare. Le disque s'achève sur Escalade, une composition inédite d'Hervier, comme un dernier salut au maître. "Navigue loin" - du titre d'une composition d'Escoudé - devient ici un mot d'ordre : celui d'une musique qui trace son chemin entre fidélité et invention, mémoire et modernité.

Par Antoine Hervier trio
Chez Label Ouest

|

Auteur

Antoine Hervier trio

Editeur

Label Ouest

Genre

Histoire de la musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Navigue loin par Antoine Hervier trio

Commenter ce livre

 

Navigue loin

Antoine Hervier trio

Paru le 15/10/2025

Label Ouest

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3560530409423
3560530409423
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.