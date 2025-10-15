Avec Navigue loin, le pianiste Antoine Hervier rend un hommage personnel et inspiré à Christian Escoudé, immense figure du jazz français disparu en 2024. Complice du guitariste sur ses deux derniers albums (Django, les inédits et Ancrage), Antoine Hervier signe ici une relecture originale de huit compositions choisies dans l'oeuvre du grand mélodiste, des années 1980 à aujourd'hui. Sans guitare, mais avec la liberté du trio piano/contrebasse/batterie - formule reine du jazz -, il révèle la richesse mélodique, l'élégance rythmique et la profondeur harmonique de ce répertoire. Deux invités de renom viennent enrichir cette exploration : la saxophoniste Géraldine Laurent, réaffirme l'ancrage résolument jazz de son esthétique, et le violoniste tsigane Costel Nitescu, porteur de la veine manouche chère à Escoudé. A travers des arrangements sensibles et une interprétation habitée, Antoine Hervier fait résonner l'héritage de son mentor tout en affirmant sa propre voix. Certaines pièces ont été travaillées en lien direct avec le compositeur, donnant au projet une légitimité rare. Le disque s'achève sur Escalade, une composition inédite d'Hervier, comme un dernier salut au maître. "Navigue loin" - du titre d'une composition d'Escoudé - devient ici un mot d'ordre : celui d'une musique qui trace son chemin entre fidélité et invention, mémoire et modernité.