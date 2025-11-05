L'Oracle de l'oiseau noir

Il est temps de rentrer. Quand un corbeau lui apporte ce message, Diana comprend que la vie paisible que son mari et elles se sont construite dans la banlieue de New Haven est sur le point de basculer une nouvelle fois. Alors que la Congrégation s'intéresse d'un peu trop près aux pouvoirs de ses enfants, Diana accepte l'étrange invitation de Gwyneth Proctor, une tante dont elle ignorait jusqu'à présent l'existence et qui pourrait les protéger. Mais, lorsque la vieille sorcière lui révèle le lien entre leur lignée et la haute magie qu'elle s'est toujours refusé à pratiquer, Diana doit faire un choix : affronter ses peurs et s'engager sur la voie des Ténèbres dont elle ressent l'appel malgré elle, ou renoncer à jamais à connaître l'étendue de ses propres pouvoirs... Traduit de l'anglais par Laurent Bury.