L'entomologiste

" Il s'était toujours méfié des collectionneurs ; cette nécessité de posséder jusqu'à l'extase semblait recouvrir un vide immense. " Jacques Bélony enquête sur le meurtre d'un homme dont le corps a été retrouvé couvert de fourmis de feu. Lorsqu'une deuxième victime d'insectes est identifiée, il est évident que les deux affaires sont liées. Qui se cache derrière ces bêtes tueuses ? Quel est le point commun entre ces deux hommes aux vies minuscules ? Assisté par la remarquable lieutenante Marie Dalençon, fraîchement sortie de l'école de police, le capitaine Bélony, lui-même marqué par la perte d'un être cher, plonge dans le passé des deux défunts, à la recherche d'un indice qui ferait parler les insectes. Franck Bouysse nous guide lors d'une exploration des failles et des affects des hommes. Le territoire des êtres les plus petits et les plus redoutables est ici un superbe motif pour sonder le lien de la filiation. Edition revue par l'auteur.