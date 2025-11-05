Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

L'entomologiste

Franck Bouysse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Il s'était toujours méfié des collectionneurs ; cette nécessité de posséder jusqu'à l'extase semblait recouvrir un vide immense. " Jacques Bélony enquête sur le meurtre d'un homme dont le corps a été retrouvé couvert de fourmis de feu. Lorsqu'une deuxième victime d'insectes est identifiée, il est évident que les deux affaires sont liées. Qui se cache derrière ces bêtes tueuses ? Quel est le point commun entre ces deux hommes aux vies minuscules ? Assisté par la remarquable lieutenante Marie Dalençon, fraîchement sortie de l'école de police, le capitaine Bélony, lui-même marqué par la perte d'un être cher, plonge dans le passé des deux défunts, à la recherche d'un indice qui ferait parler les insectes. Franck Bouysse nous guide lors d'une exploration des failles et des affects des hommes. Le territoire des êtres les plus petits et les plus redoutables est ici un superbe motif pour sonder le lien de la filiation. Edition revue par l'auteur.

Par Franck Bouysse
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Franck Bouysse

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'entomologiste par Franck Bouysse

Commenter ce livre

 

L'entomologiste

Franck Bouysse

Paru le 05/11/2025

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253260196
9782253260196
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.