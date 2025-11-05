Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Les adversaires

John Grisham

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trois des plus fortes histoires que John Grisham ait jamais racontées, avec des personnages d'avocats confrontés au pire : entre un escroc radié du barreau, un jeune condamné à mort et deux frères ennemis, jusqu'où les hommes peuvent-ils faire confiance à la justice ? Une légende de la littérature judiciaire. USA Today. L'oeuvre de Grisham ne cesse d'évoluer pour nous donner le meilleur. Un talent exceptionnel. The Washington Post. John Grisham est le meilleur conteur d'histoires que nous ayons aux Etats-Unis. The New York Times. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert.

Par John Grisham
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

John Grisham

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les adversaires par John Grisham

Commenter ce livre

 

Les adversaires

John Grisham

Paru le 05/11/2025

408 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254560
9782253254560
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.