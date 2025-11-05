Les adversaires

Trois des plus fortes histoires que John Grisham ait jamais racontées, avec des personnages d'avocats confrontés au pire : entre un escroc radié du barreau, un jeune condamné à mort et deux frères ennemis, jusqu'où les hommes peuvent-ils faire confiance à la justice ? Une légende de la littérature judiciaire. USA Today. L'oeuvre de Grisham ne cesse d'évoluer pour nous donner le meilleur. Un talent exceptionnel. The Washington Post. John Grisham est le meilleur conteur d'histoires que nous ayons aux Etats-Unis. The New York Times. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert.