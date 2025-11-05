Inscription
#Roman francophone

Une surprise de Noël peut en cacher une autre

Nicolas Barreau, Sabine Wyckaert-Fetick

ActuaLitté
A la veille des fêtes, les mauvaises nouvelles s'accumulent et Joséphine se demande si, cette année, elle ne ferait pas l'impasse sur Noël. Mais, tandis que le réveillon approche, elle reçoit une péniche en héritage. La jeune traductrice y voit alors l'opportunité d'un nouveau départ. C'est sans compter Maxime, le locataire de l'embarcation. Fermement décidée à le déloger, elle se heurte à son opiniâtreté autant qu'à son sourire malicieux. Une romance enchantée, avec son lot de hasards, de coïncidences, de malentendus et sa pincée de mystère. Remède idéal contre la grisaille de l'hiver, le roman de Nicolas Barreau vous embarque pour une douce traversée de fin d'année. Une belle plume et de sympathiques rebondissements. Ouest-France. Traduit de l'allemand par Sabine Wyckaert-Fetick.

Par Nicolas Barreau, Sabine Wyckaert-Fetick
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Nicolas Barreau, Sabine Wyckaert-Fetick

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature Allemande

Une surprise de Noël peut en cacher une autre

Nicolas Barreau trad. Sabine Wyckaert-Fetick

Paru le 05/11/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

ActuaLitté
9782253251095
