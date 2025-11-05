Quand l'Orient inventait le vin

C'est l'histoire extraordinaire du vin, puisqu'on trouve les premiers sarments dans le Caucase il y a dix siècles. Mais le vin lui-même est né en Perse, non loin de Chiraz, il y a deux mille cinq cent ans. Sur une terre magnifique et presque rêvée. C'était une boisson précieuse, légendaire, qu'on trouve sur les bas-reliefs aux mains des rois de Perse, depuis Darius Ier... et bientôt jusqu'à nous. Comme l'écrit le géographe Roger Dion : " Il n'y a pas de grands vignobles sans moyen de communication " . Après son Si tu veux la paix, prépare le vin, qui révélait sa passion de la Bourgogne et de ses moines inventeurs, Laure Gasparotto nous offre un incroyable récit sur l'invention du vin : en Perse, l'Iran d'aujourd'hui, où se développa autrefois, avant d'être interdit par l'Islam, un art unique de la vinification, sous un climat ensoleillé, dans des amphores en terre cuite, et aussi, peu à peu, un art poétique incarné par Hâfez ou par Khayyâm dans ses Rubayat... Cette évocation est possible grâce à la rencontre avec l'extraordinaire famille Makaremi, exilée en France : Masrour, docteur en neuroscience et médecin, a créé près de Bergerac un " Cyrhus " unique, petite parcelle rêvée de Perse chez nous. Comme un fil à travers le temps, cet arôme, cette liqueur nous transporte et nous enseigne. Dans ces pages inspirées, on croise des moines et des prophètes, on évoque des texte en araméen et des voyageurs du passé, on prie les dieux de la vie et du vin : une passion joyeuse, pacifique et réconciliatrice.