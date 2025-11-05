Inscription
#Essais

Enfants sous silence

Edouard Durand, Emma Etienne

Humiliation, harcèlement, violences physiques, attouchements sexuels, viol et inceste au sein de la cellule familiale sont le lot de centaines de milliers d'enfants en France. Le cocon protecteur que doit être la famille se mue donc, pour plusieurs enfants par classe, en enfer dévastateur. De la réalité des petites victimes aux carences du repérage de la maltraitance, du déni collectif à la misère dans laquelle l'Etat laisse l'Aide sociale à l'enfance, de la lenteur des procédures judiciaires à la difficulté de la reconstruction pour les jeunes victimes, l'autrice dresse un constat lucide avant de dessiner des pistes pour améliorer le présent comme l'avenir des enfants victimes et casser la boucle infernale de reproduction des violences. Etudiante en sciences de l'éducation et à l'EHESS, Emma Etienne a 23 ans. Placée en foyer à 17 ans après un long calvaire, elle a fondé l'association Speak ! , qui défend la voix des enfants victimes de maltraitances. Magistrat spécialiste de la protection de l'enfance, des violences conjugales et des violences faites aux enfants, Edouard Durand a coprésidé la Ciivise de 2021 à 2023.

Par Edouard Durand, Emma Etienne
Chez Payot

|

Auteur

Edouard Durand, Emma Etienne

Editeur

Payot

Genre

Faits de société

