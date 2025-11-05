Inscription
#Roman francophone

L'ambition de la fraternité

Bernard Streit

ActuaLitté
En 2018, Bernard Streit, chef d'entreprise humaniste, charismatique et visionnaire, se lance dans la création, au coeur d'un petit village du Doubs, d'une association dédiée aux personnes en situation de handicap. Tout y est imaginé pour leur accueil et leur bien-être : bureaux ultramodernes pour des services clients, ateliers de couture et maroquinerie destinés aux marques du luxe, centre médical, cabinets de kinés, complexe médico-sportif, piscine intérieure, crèche, restaurant et même une salle de spectacle, l'ensemble accessible aux villages environnants devenus des déserts médicaux et culturels. Associer handicap, ruralité et industrialisation dans un schéma novateur, expérimental et téméraire, voilà son grand défi, pour que chaque personne en situation de handicap puisse vivre sa vie comme elle l'entend. Dans un récit personnel et engagé, Bernard Streit retrace ici son parcours et ses combats, depuis son enfance rurale à Anteuil jusqu'au développement de son association Action Philippe Streit, créée en l'honneur de son frère handicapé Philippe, mort en 2017. Après avoir dirigé pendant plus de trente-cinq ans l'équipementier automobile Delfingen, Bernard Streit s'est engagé dans le secteur associatif. Il préside Action Philippe Streit, une structure fondée en 2019 à Anteuil, qui a pour objectif de soutenir les personnes en situation de handicap et de lutter contre la fracture rurale. Journaliste et autrice de nombreux ouvrages, dont des biographies, Claudine Le Tourneur d'Ison a également réalisé plusieurs documentaires pour la télévision.

Par Bernard Streit
Chez Desclée de Brouwer

|

Auteur

Bernard Streit

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Littérature française

L'ambition de la fraternité

Bernard Streit

Paru le 05/11/2025

190 pages

Desclée de Brouwer

18,90 €

9782220098234
