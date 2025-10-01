Demain, si tout va bien...

Ceci n'est pas un programme. C'est précisément ce qu'on n'y met jamais, et qui pourtant détermine tout le reste. J'ai voulu vous parler dans ce livre de ce que l'on ressent quand on s'engage. De colère, de tendresse, de fatigue, de sincérité, de joie, d'espoir têtu aussi. D'une manière de faire de la politique sans se couper de soi-même. D'écoute, de doutes, d'élans, d'apprentissages. D'un regard porté sur ce monde tel qu'il va - ou ne va pas. De ce qui déroute, de ce qui exaspère, de ce qui forge la détermination. D'un territoire, d'une histoire. De celles et ceux qu'on n'entend jamais dans les cénacles, mais que je croise chaque jour dans les réunions publiques, les déplacements à travers toute la France. D'une génération politique qui n'a plus envie de jouer avec les codes d'un monde qui s'effondre. Ce livre est une manière de vous dire : voilà d'où je viens, voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens - et peut-être que vous aussi.