Extension du domaine du capital

Jean-Claude Michéa

Après avoir vécu plusieurs décennies dans une grande métropole, Jean-Claude Michéa a choisi de s'installer dans un petit village des Landes pour rompre avec le style de vie citadin et sa logique du "toujours plus" . C'est donc à partir de son expérience de la "France périphérique" qu'il a mûri cet essai, dans lequel il met au jour les conséquences ultimes du mode de développement capitaliste et libéral : culte de la croissance, destruction écologique, inégalités économiques, brutalisation de la vie quotidienne, ou encore "wokisme" , dernier avatar culturel de la matrice néolibérale. Mieux que quiconque, Michéa nous montre que le capitalisme est désormais devenu un "fait social total" , à la fois économique, politique et culturel, qui revêt de façon de plus en plus évidente la forme d'une fuite en avant suicidaire dans tous les domaines. Jean-Claude Michéa est un philosophe français dont la critique des illusions progressistes se place à la fois sous le signe de Marx, d'Orwell et de Marcel Mauss. Son dernier ouvrage, Conversations américaines, est paru aux éditions Albin Michel.

Par Jean-Claude Michéa
Chez Albin Michel

|

Auteur

Jean-Claude Michéa

Editeur

Albin Michel

Genre

Actualité politique France

