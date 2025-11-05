Contes du monde entier

Quelque part en pays berbère, une petite fille parle alors qu'elle n'est âgée que de quelques heures et se révèle capable de résoudre n'importe quelle énigme. En Arménie, une princesse a perdu la parole, et seul un jeune voyageur arabe saura lui redonner sa voix. En Biélorussie, un jeune homme trouve l'aventure et la fortune en sauvant un chien battu et un chat famélique, alors qu'en Inde une jeune fille est assassinée par ses frères mais, sauvée par le cadet, elle se transforme en violon. Dans ce recueil, vous croiserez des démons, des dragons à huit têtes, des rois cruels, des magiciens qui redonnent la vie aux morts. Ces contes sont le reflet de l'infinie diversité du monde. Et pourtant, du Yémen au Bengale, du Kazakhstan au Liban, ils croient en la victoire des faibles sur les forts. Ils disent que l'amour est invincible, et que jamais il ne faut renoncer à être soi-même.