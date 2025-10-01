Une panure dorée et croustillante qui habille une viande tendre, une fine tranche de jambon et du fromage filant... Oui, vous aurez reconnu le cordon-bleu ! Guillaume Verlet garde un tel souvenir de ceux de sa grand-mère qu'il a choisi de revisiter ce classique de la cuisine française. Résultat : 40 recettes décalées, chic ou régressives, à l'esprit résolument contemporain. Loin des versions industrielles dénaturées, on raffole de ces cordons-bleus maison, avec leurs chapelures étonnantes, leur petit twist gourmand, leur format ballotine (pour les manger avec les doigts ! ), leur grain de folie ou d'authenticité... Les bases et techniques du parfait cordon-bleu - Les chapelures - Les classiques revisités - Les spécial kids - Les cordons-bleus de nos régions ou d'ailleurs - Les marins, les veggies... Et même les sucrés ! Guillaume Verlet est le fondateur d'Amone, un concept de restaurants à la cuisine authentique, pointue et engagée autour du cordon-bleu. Des recettes variées qui se plaisent à rendre hommage à la tradition tout en la réinterprétant, pour offrir une cuisine renvoyant à l'enfance, avec un twist gourmand et contemporain. Photographies et stylisme : Sarah Sanchez.