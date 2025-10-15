Blush Tome 6

Momoka et Kametani sortent enfin ensemble pour de bon et ont même échangé leur premier baiser. Mais depuis que Kametani lui a fait entrevoir jusqu'où leur relation pouvait aller, Momoka a la tête emplie de pensées provocantes ! Au point qu'elle envisage même de s'offrir à lui en cadeau d'anniversaire. Mais voilà que le frère de Kametani, son senpai à son petit boulot, semble lui aussi d'un seul coup s'intéresser à elle ! A deux doigts de se sentir dans un harem inversé ! Serait-ce pour mettre des bâtons dans les roues de leur relation ? !