"Soren Sveistrup est de retour. Alors fermez la porte à clé et sortez votre batte de base-ball. Si Octobre vous a coupé les jambes, Cache-cache vous coupera le souffle ! " Berlingske Un, deux, on va jouer à un jeu Tout commence par une innocente comptine que chantent les enfants lorsqu'ils jouent à cache-cache... Trois quatre, je vais te battre comme plâtre Pour soudain tourner au cauchemar... Cinq, six, il faut que le jeu finisse. Et réveiller le souvenir d'un passé sanglant. Après Octobre, le maître du thriller danois Soren Sveistrup revient avec un scénario fracassant qui confronte le duo d'enquêteurs Mark Hess et Naia Thulin à l'une des affaires les plus complexes et les plus glaçantes de leur carrière.